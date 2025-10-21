Opposée pour la deuxième fois d’af­filée à sa compa­triote, Karolina Muchova, ce lundi au premier tour du tournoi de Tokyo, une semaine après s’être inclinée à Ningo, en Chine, Maketa Voudrousova, alors qu’elle était menée 6–2, 1–0, a préféré abandonner.

Mais pour Karolina Pliskova, à peine de retour sur les courts après un an d’ab­sence suite à une impor­tante bles­sure au niveau de la cheville, sa compa­triote n’était pas blessée.

« J’ai vu les matchs de Karolina Muchova et Marketa Vondrousová qui se sont déroulés ces derniers jours. Ce n’est jamais agréable d’af­fronter deux fois de suite la même adver­saire », a déclaré Pliskova dans un podcast tchèque consacré au tennis. « On ne souhaite tout simple­ment pas cela. Elles s’en­traînent toutes les deux à Stvanice, elles sont amies. C’était parti­cu­liè­re­ment désa­gréable pour Marketa. Elle a désor­mais perdu contre Karolina à Tokyo, Ningbo et même lors d’un match impor­tant à Indian Wells. Aujourd’hui (lundi), pour moi, Marketa n’avait abso­lu­ment aucune chance, je rends hommage à Karolina, elle a très bien joué. Peut‐être que Marketa était blessée, mais je pense qu’elle a vu qu’elle n’avait aucune chance et qu’elle a aban­donné le match pour cette raison. Je vais proba­ble­ment essuyer une nouvelle vague de critiques, mais qu’à cela ne tienne. »