Opposée pour la deuxième fois d’affilée à sa compatriote, Karolina Muchova, ce lundi au premier tour du tournoi de Tokyo, une semaine après s’être inclinée à Ningo, en Chine, Maketa Voudrousova, alors qu’elle était menée 6–2, 1–0, a préféré abandonner.
Mais pour Karolina Pliskova, à peine de retour sur les courts après un an d’absence suite à une importante blessure au niveau de la cheville, sa compatriote n’était pas blessée.
« J’ai vu les matchs de Karolina Muchova et Marketa Vondrousová qui se sont déroulés ces derniers jours. Ce n’est jamais agréable d’affronter deux fois de suite la même adversaire », a déclaré Pliskova dans un podcast tchèque consacré au tennis. « On ne souhaite tout simplement pas cela. Elles s’entraînent toutes les deux à Stvanice, elles sont amies. C’était particulièrement désagréable pour Marketa. Elle a désormais perdu contre Karolina à Tokyo, Ningbo et même lors d’un match important à Indian Wells. Aujourd’hui (lundi), pour moi, Marketa n’avait absolument aucune chance, je rends hommage à Karolina, elle a très bien joué. Peut‐être que Marketa était blessée, mais je pense qu’elle a vu qu’elle n’avait aucune chance et qu’elle a abandonné le match pour cette raison. Je vais probablement essuyer une nouvelle vague de critiques, mais qu’à cela ne tienne. »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 17:57