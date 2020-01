Karolina Pliskova, qui a fini 2019 à la deuxième place mondiale, a changé de coach à l’intersaison en passant de Conchita Martinez à Dani Vallverdu. Interrogée par Tennis.com, la Tchèque fixe son objectif pour 2020 : « Je dois me sentir détendue sur le court. Je ne pense pas que je dois faire des changements radicaux, je suis quand même numéro 2 mondiale. Maintenant, il est clair que mon objectif est de gagner un Grand Chelem. Prendre un nouveau coach (Dani Vallverdu) montre que j’ai le désir de me donner la possibilité d’y parvenir. Le circuit est très serré, tout le monde peut gagner et je ne pense pas qu’une joueuse parte avec l’étiquette de favorite pour l’Open d’Australie. »