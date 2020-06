Dans le cadre du compte Twitter de Roland-Garros, l’ex-championne Daniela Hantuchova joue le rôle de journaliste pour interviewer des stars. C’était le tour de Katerina Pliskova.

Si la joueuse tchèque a expliqué que le confinement était presque un vrai plaisir au début car elle était avec sa famille, elle a aussi avoué qu’elle trouvait le temps long.

Mais le passage le plus intéressant fut quand Katerina a révélé le tempérament qu’elle avait quand elle était plus jeune. Des confidences qui ont surpris Daniela qui a insisté sur le fait qu’il était très difficile de penser que sa compatriote pouvait avoir des émotions fortes sur un court. « Quand j’étais petite, je n’arrêtais pas de casser des raquettes. Sur le court, j’étais ingérable. Mes parents n’étaient pas vraiment contents. De plus, cela commençait à devenir cher. En juniors, j’ai changer d’attitude, je me suis calmer. Dans la vie, je ne suis pas comme sur un court. Le fait que je ne montre pas mes émotions, me permet de rester dans ma bulle. Le calme, c’est ma seule façon d’être performante alors même que comme tous les autres joueuses, j’ai peur, je me mets de la pression. Au final, cette attitude est une des clés pour que je puisse proposer mon meilleur tennis« ..

Un parcours au niveau mental qui nous rappelle un certain Roger Federer.