Blessée pour le début de saison et seule­ment de retour à Indian Wells, Karolina Pliskova a enfin pu s’ex­primer publi­que­ment à propos de la retraite anti­cipée d’Ashleigh Barty sur le site de la WTA. Forcément surprise, la joueuse tchèque n’écarte cepen­dant pas un retour de l’Australienne dans les années à venir.

« J’ai été choquée parce que je ne suis pas vrai­ment sur Twitter car je ne veux pas avoir trop d’in­for­ma­tions pour moi. Mais quel­qu’un m’a envoyé un message pour me dire : » Oh, tu as vu les nouvelles ? « . Il était 11 heures du soir à Miami. J’étais comme, « Non, non, quel­qu’un a encore pleuré ou quelque chose ? » Ils ont dit, « Non, non, Ashleigh, elle s’est arrêtée. » Je suis comme, « Pas possible, ce n’est pas possible. Dis‐moi la raison. » Je comprends que tout le monde est diffé­rent. Pour moi, ce n’est pas du tout compré­hen­sible parce que j’aime telle­ment le jeu. Mais je comprends que quel­qu’un puisse souf­frir, que quel­qu’un n’aime pas voyager. Elle a gagné tout ce qu’elle voulait gagner, je suppose qu’elle n’avait peut‐être pas de moti­va­tion. Si vous détestez cette vie de tennis et que ce n’est pas ce que vous avez toujours voulu faire, je pense que c’est bien d’ar­rêter. Mais j’ai été surprise et choquée. Je pensais qu’elle était une très bonne numéro un pour notre sport et qu’elle était là depuis un certain temps. Bien sûr, main­te­nant, Iga est une très bonne joueuse, mais je pensais simple­ment qu’Ashleigh était une bonne personne et qu’elle avait un bon charisme. Elle va me manquer. Mais on ne sait jamais. Je pense qu’elle va peut‐être revenir. Et puis elle aura juste 27 ans. »