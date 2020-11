Le destin avait rendez-vous avec la joueuse argentine Nadia Podoroska en 2020. Et comme elle l’exprime tout au long d’un entretien accordé au média La Capital, cette saison a été une « bénédiction », un avènement alors que pour la majorité des joueuses cela a été un petit calvaire : « Sans aucun doute, je suis l’une des rares personnes pour qui cette année a été très positive. Evidemment, dans le contexte de la pandémie et du virus, c’est une année terrible pour tout le monde mais elle est aussi celle qui m’a permis de confirmer mes espoirs, car je savais que j’avais le niveau. Même si j’ai atteint les demi-finales à Roland-Garros, je ne me considère pas comme une leader, il va falloir que je confirme tout cela » a expliqué Nadia.

On parlait de destin bien sûr car il faut aussi rappeler que le tennis féminin a repris après la suspension liée au Covid-19 à Palerme en Italie. Et sur le court, pour le premier match post-Covid-19, il y avait….Nadia Podoroska : « On me l’a dit dernièrement mais pour être sincère, je ne le savais pas »