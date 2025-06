Suite au coup de gueule lancé par Ons Jabeur quelques semaines plus tôt concer­nant l’ab­sence de matchs fémi­nins en session de nuit à Roland‐Garros, Portia Archer, PDG de la WTA, a soutenu la joueuse Tunisienne.

Elle assure même dans son discours tenu pour BBC Sport, que des mesures concrètes seront évaluées avec l’en­semble des partis concernés, bien que cette cause ne touche selon elle pas seule­ment les tour­nois du Grand Chelem, sur qui il ne faut donc pas rejeter toute la faute.

« Ons a partagé un message très éloquent. Je pense que nous allons discuter avec les tour­nois du Grand Chelem et d’autres événe­ments qui, à notre avis, fonc­tionnent d’une manière diffé­rente de ce que les fans et le public demandent. J’encourage les fans à faire de même. Nous conti­nue­rons à défendre et à promou­voir cette cause. Je pense que c’est une ques­tion qui se pose dans d’autres tour­nois, et pas spéci­fi­que­ment dans les tour­nois du Grand Chelem. Encore une fois, ce n’est pas une tâche que j’as­signe à quel­qu’un en parti­cu­lier, donc nous discu­te­rons avec toutes les parties concer­nées sur la façon de mettre en œuvre des chan­ge­ments dans ce domaine. »