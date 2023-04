Au coeur d’une polé­mique il y a quelques semaines après être entrée sur le court en portant un maillot du Spartak Moscou, Anastasia Potapova avait été vive­ment criti­quée par la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Et alors que plusieurs joueuses ont parlé de « tensions » sur le circuit féminin, la joueuse russe a juste­ment évoqué sans langue de bois pour Championnat.com sa rela­tion avec l’Ukrainienne Marta Kostyuk (38e).

« Nous étions des amies très proches avec Marta, mais malheu­reu­se­ment cette personne a décidé de changer d’avis, et pas seule­ment à mon sujet. Sans raison. Ce n’est pas à moi de la juger, car c’est son choix. Et je le respecte. Et si c’est plus facile pour elle, je l’ac­cepte. Cela ne me fait ni chaud ni froid », a lâché la 24e mondiale.