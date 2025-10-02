Récemment invitée sur le podcast russe, Hardcourt, l’ancienne 3e joueuse mondiale et double finaliste en Grand Chelem, Elena Dementieva a été invitée à s’exprimer sur les récents changements opérés par Coco Gauff au sein de son staff pour résoudre son problème de doubles fautes.
L’Américaine s’était séparée de l’entraîneur, Matt Daly, pour embaucher l’expert en biomécanique, Gavin MacMillan.
Mais pour l’ancienne joueuse russe, le vrai problème de la tenant du titre à Roland‐Garros se situe ailleurs.
« Je suis surprise qu’elle ait choisi un spécialiste du service, car à mon avis, elle aurait tout intérêt à revoir son coup droit. Elle est bien sûr très bien développée physiquement. Pour l’instant, elle se sauve grâce à sa bonne condition physique, mais il y a des points importants à corriger. Je suis surprise, car elle dit qu’elle commet énormément de doubles fautes, mais cela ne se remarque pas vraiment dans le jeu. Elle remporte des Grands Chelems avec, et quand elle en fait, est‐ce un problème psychologique ou physique ? Je ne peux pas dire que j’associe cela à la technique. »
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 14:14