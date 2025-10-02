Récemment invitée sur le podcast russe, Hardcourt, l’an­cienne 3e joueuse mondiale et double fina­liste en Grand Chelem, Elena Dementieva a été invitée à s’ex­primer sur les récents chan­ge­ments opérés par Coco Gauff au sein de son staff pour résoudre son problème de doubles fautes.

L’Américaine s’était séparée de l’en­traî­neur, Matt Daly, pour embau­cher l’ex­pert en biomé­ca­nique, Gavin MacMillan.

Mais pour l’an­cienne joueuse russe, le vrai problème de la tenant du titre à Roland‐Garros se situe ailleurs.

« Je suis surprise qu’elle ait choisi un spécia­liste du service, car à mon avis, elle aurait tout intérêt à revoir son coup droit. Elle est bien sûr très bien déve­loppée physi­que­ment. Pour l’ins­tant, elle se sauve grâce à sa bonne condi­tion physique, mais il y a des points impor­tants à corriger. Je suis surprise, car elle dit qu’elle commet énor­mé­ment de doubles fautes, mais cela ne se remarque pas vrai­ment dans le jeu. Elle remporte des Grands Chelems avec, et quand elle en fait, est‐ce un problème psycho­lo­gique ou physique ? Je ne peux pas dire que j’as­socie cela à la technique. »

