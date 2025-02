Tous les obser­va­teurs du tennis n’ont pas le même degré d’in­for­ma­tions. Sans vouloir inno­center Simon Halep, il est diffi­cile de croire qu’une partie de sa carrière ait été une consé­quence de la prise de produits dopants. Pourtant pour Jimmy Arias, le tout est plus que présent.

« Il y a évidem­ment un asté­risque à côté de son nom. On y pense toujours. Les résul­tats sont là, les titres sont là. Les 40 millions de prize money seront toujours là, ce qui est bien pour elle. Mais c’est diffi­cile parce qu’il y a ce point d’in­ter­ro­ga­tion : « Est‐ce qu’elle l’a fait à la loyale ou est‐ce qu’il y a eu un petit avan­tage » et combien de matches cela a‑t‐il repré­senté ? Nous ne connais­sons pas la réponse. C’est donc diffi­cile, et je suis heureux de ne pas être celui qui vote pour l’en­trée au Hall of Fame ».