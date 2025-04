« Contente comme une enfant », « J’ai kiffé chaque instant », c’est ainsi que la Niçoise a résumé sur insta­gram son retour victo­rieux sur les courts. L’autre infor­ma­tion c’est qu’elle a aussi choisi de changer de matériel.

[📺LIVE – beIN SPORTS 1]🎾 #CourtCentral



⭐️ @alizecornet est notre invitée ! Elle explique les coulisses de son retour à la compé­ti­tion

🗨️ « Le manque de la compé­ti­tion a créé de l’envie »#TennisExtra #beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/BAwhsDCseR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 25, 2025

Elle jouait avec une Babolat Pure Storm, un cadre qui privi­légie le control.

Du coup, elle a fait comme Stefanos, elle « switche » sur l’Aéro toujours chez Babolat, une raquette dite « puissante ».

Visiblement cela lui permet d’avoir plus de punch, ce qui va lui permettre d’éco­no­miser un peu d’énergie.

En tout cas, on sent qu’Alizé prend du plaisir et que ce retour est vrai­ment lié à sa passion pour le tennis et son amour de la compétition.