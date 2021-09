Toujours déter­minée à revenir au plus haut niveau malgré un âge avancé (38 ans) et une pause dans sa carrière de près de sept ans entre 2012 et 2019, Kim Clijsters a obtenu une wild‐card pour le tournoi WTA 500 de Chicago prévu la semaine prochaine.

Frappée par diverses bles­sures et une conta­mi­na­tion au Covid depuis son retour, la Belge, qui semble enfin débar­rassée des pépins, fait offi­ciel­le­ment partie des huit joueuses pré‐sélectionnées en vue de la phase finale de la Billie Jean King Cup, nouveau nom pour la Fed Cup, qui se tiendra lors de la première semaine de novembre, à Prague.

Une annonce qui peut paraître éton­nante compte tenu de son bilan depuis son retour (trois défaites en autant de match) et de la densité du tennis féminin belge avec des joueuses comme Mertens, Van Uytvanck, Minnen, Flipkens, Zanevska, Bonaventure et Wickmayer.

Une pré‐sélection en forme d’hom­mage ? Cela pour­rait bien y ressembler.