Alors qu’elle n’a toujours pas disputé le moindre match offi­ciel en 2025, Barbora Krejcikova vient d’an­noncer son forfait pour la tournée améri­caine et les WTA 1000 d’Indian Wells (du 5 au 16 mars) et Miami (du 18 au 30 mars).

Un gros coup dur pour l’ac­tuelle 16e joueuse mondiale et tenante du titre à Wimbledon qui peine à soigner sa bles­sure au dos où elle ressent encore des douleurs. La Tchèque a d’ailleurs fait part de son inquié­tude dans des propos rapportés par le média Sport.

« La récu­pé­ra­tion n’est pas aussi rapide que je l’espérais, mais je fais tout ce que je peux pour revenir le plus vite possible. Je me demande simple­ment si je serai un jour à nouveau complè­te­ment libérée de la douleur. Cela me stresse beaucoup. »