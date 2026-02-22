On peut être une fille d’un des hommes les plus riches de la planète et aimer la souffrance et le sacrifice qu’on sport comme le tennis peut engendrer.
C’est exactement ce qu’a choisi Jessica Pegula, fille du milliardaire, Terry Pegula, dont la fortune est actuellement évaluée à près de 10 milliard de dollars.
Alors qu’elle participait à un live diffusé sur l’application Reddit, aux côtés de Qinwen Zheng et Maria Sakkari, l’Américaine, fraîchement titrée sur le WTA 1000 de Dubaï, a été interpellée par sa collègue chinoise à propos de la fortune de son paternel et de son choix de carrière.
« En Chine, beaucoup se demandent pourquoi une fille aussi riche s’est lancée dans un sport comme le tennis. Parce que le tennis est un sport si difficile. Pourquoi tu n’es pas, je ne sais pas, en train de mener une vie dans la haute société ? » a déclaré le joueuse Zheng avant la réponse un peu gênée de Pegula. « Cette vidéo est tellement géniale. Elle s’est transformée en un tas de choses. C’était tellement bien. C’est incroyable. »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 13:47