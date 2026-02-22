On peut être une fille d’un des hommes les plus riches de la planète et aimer la souf­france et le sacri­fice qu’on sport comme le tennis peut engendrer.

C’est exac­te­ment ce qu’a choisi Jessica Pegula, fille du milliar­daire, Terry Pegula, dont la fortune est actuel­le­ment évaluée à près de 10 milliard de dollars.

Alors qu’elle parti­ci­pait à un live diffusé sur l’ap­pli­ca­tion Reddit, aux côtés de Qinwen Zheng et Maria Sakkari, l’Américaine, fraî­che­ment titrée sur le WTA 1000 de Dubaï, a été inter­pellée par sa collègue chinoise à propos de la fortune de son paternel et de son choix de carrière.

« En Chine, beau­coup se demandent pour­quoi une fille aussi riche s’est lancée dans un sport comme le tennis. Parce que le tennis est un sport si diffi­cile. Pourquoi tu n’es pas, je ne sais pas, en train de mener une vie dans la haute société ? » a déclaré le joueuse Zheng avant la réponse un peu gênée de Pegula. « Cette vidéo est telle­ment géniale. Elle s’est trans­formée en un tas de choses. C’était telle­ment bien. C’est incroyable. »