Sèchement battue, 6–0, 6–0, en finale de Wimbledon par Iga Swiatek, Amanda Anisimova a certai­ne­ment vécu l’un des moments les plus diffi­ciles de sa carrière sur un court de tennis.

Pour l’an­cienne joueuse austra­lienne, Rennae Stubbs, l’Américaine n’était clai­re­ment pas dans son état normal au moment de péné­trer sur le Centre Court.

« Même en finale, Iga Swiatek n’a pas faibli. Elle a continué à faire ce qu’il fallait. Il est clair qu’Amanda Anisimova était complè­te­ment figée en finale. Elle était proba­ble­ment épuisée par sa victoire en demi‐finale, elle est arrivée dans ce match épuisée et incroya­ble­ment nerveuse. On pouvait voir que ses mouve­ments n’étaient pas les mêmes, qu’elle n’était pas elle‐même. Elle n’avait aucun sens de l’équi­libre sur le terrain. Je me suis dit qu’elle était figée. Et c’est arrivé. Cela arrive et elle était épuisée. Elle en tirera des leçons et cela fera d’elle une meilleure joueuse », déclaré Stubbs dans le dernier épisode de son podcast.