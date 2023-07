Quelques jours après avoir accouché d’une petite fille, Naomi Osaka a accordé une inter­view vidéo au maga­zine Vogue dans laquelle elle affirme vouloir revenir sur le circuit le plus tôt possible. En proie à des problèmes de santé mentale avant sa pause, la Japonaise semble être passée à autre chose.

« Je suis ravie d’avoir l’oc­ca­sion de rejouer. Je joue au tennis depuis l’âge de trois ans et je pense que c’est l’une des choses pour lesquelles j’avais besoin de prendre du recul pour mieux l’ap­pré­cier. J’ai aussi très envie de revoir mes fans. Pendant le Covid, l’éloi­gne­ment m’a vrai­ment touchée. Je me souviens d’avoir suivi l’Open d’Australie un peu plus tôt cette année, et cela m’a boule­versé parce que je n’ai jamais manqué un Open d’Australie. C’était un peu diffi­cile de faire face à ces senti­ments de vouloir vrai­ment être là. Je n’échan­ge­rais ça pour rien au monde, mais c’était juste diffi­cile de regarder tout le monde concourir là‐bas pendant que j’étais assise. »