L’épisode de Naomi Osaka lors de la céré­monie d’après‐match contre Viktoria Mboko à Montréal a fait couler beau­coup d’encre.

De nombreuses person­na­lités du tennis n’ont pas manqué de réagir à cette situation.

Dernièrement, Sam Querrey, désor­mais retraité, s’est exprimé dans des propos relayés par Tennis 365 :

« Osaka ne peut‐elle pas se comporter comme une adulte pendant cinq minutes ? Juste faire un beau discours, faire semblant une minute, puis rentrer aux vestiaires. Ça me rend dingue. »

Des propos qui n’épargnent pas la Japonaise.

On suivra désor­mais avec atten­tion le parcours de Naomi Osaka à l’US Open, très attendu après sa finale au Canada.