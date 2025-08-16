L’épisode de Naomi Osaka lors de la cérémonie d’après‐match contre Viktoria Mboko à Montréal a fait couler beaucoup d’encre.
De nombreuses personnalités du tennis n’ont pas manqué de réagir à cette situation.
Dernièrement, Sam Querrey, désormais retraité, s’est exprimé dans des propos relayés par Tennis 365 :
« Osaka ne peut‐elle pas se comporter comme une adulte pendant cinq minutes ? Juste faire un beau discours, faire semblant une minute, puis rentrer aux vestiaires. Ça me rend dingue. »
Des propos qui n’épargnent pas la Japonaise.
On suivra désormais avec attention le parcours de Naomi Osaka à l’US Open, très attendu après sa finale au Canada.
Publié le samedi 16 août 2025 à 18:45