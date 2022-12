Auteur d’une saison 2022 rela­ti­ve­ment moyenne, perturbée par les bles­sures et par une certaine pres­sion suite à son sacre inat­tendu à l’US Open 2021, Emma Raducanu, après avoir dévoilé ses objec­tifs pour 2023, est revenue dans une récente inter­view sur son addic­tion à la compétition.

« J’aime travailler dur, peu importe ce que c’est, que ce soit à l’école ou au tennis, j’aime le senti­ment de faire de mon mieux. Ce senti­ment quand tu penses que tu es à ta limite et que tu pousses un peu plus loin. Les béné­fices que vous obtenez en valent vrai­ment la peine, cela me donne beau­coup de satis­fac­tion. Aussi l’élé­ment compé­titif, je suis très compé­ti­tive et quand c’est serré, quand personne ne sait vrai­ment ce qui va se passer, le suspense, l’adré­na­line… C’est addictif. »