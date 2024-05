Dans la carrière d’Emma Raducanu, tout est allé très vite. En 2021, la Britannique a étonné les obser­va­teurs en rempor­tant l’US Open à 18 ans contre Leylah Fernandez, autre surprise du tournoi (6−4, 6–3).

Depuis son unique succès, la carrière de la 212e joueuse mondiale connaît un coup d’arrêt. Peu épar­gnée par les bles­sures, elle peine à retrouver son niveau de jeu fantas­tique qu’elle avait à New York.

À seule­ment 21 ans, la native de Toronto s’ima­gine déjà loin des courts de tennis. Dans un entre­tien accordé au Times, elle estime que le tennis n’est qu’un chapitre de sa vie parmi tant d’autres.

« Ma carrière dans le tennis sera proba­ble­ment terminée dans 10 ans, je dois donc la maxi­miser. C’est un sacri­fice qui vaut la peine d’être fait. J’ai rencontré un groupe de stagiaires de HSBC et c’était amusant de voir ce qu’ils faisaient. Dans 15 ans, tout sera inversé, ils seront très haut placés et moi, je commen­cerai à peine. Mes parents étaient des univer­si­taires et ils m’ont toujours orientée vers la finance. Je vois les opéra­tions qui se déroulent en coulisses et c’est quelque chose que je voudrais éven­tuel­le­ment faire à l’avenir. Pour moi, la vie commence après le tennis. En fait, j’ai hâte d’en­tamer le prochain chapitre, ce qui est drôle à dire à cet âge. Mais il y a telle­ment de choses que je veux faire dans cette vie et je n’ai tout simple­ment pas assez de temps.”