Alors qu’Emma Raducanu fera ses grands débuts ce mardi sur le tournoi de Cluj, en Roumanie, face à la Slovène Polona Hercog, la jeune britan­nique était présente lors de la journée des médias où elle a forcé­ment été inter­rogée sur sa célé­brité nais­sante et la pres­sion que cela peut engen­drer. Et selon elle, cette dernière ne l’empêchera pas du prendre plaisir dans un sport qu’elle adore pratiquer.

« J’ai sauté beau­coup d’étapes en cours de route, des étapes où l’on apprend et où l’on acquiert de l’ex­pé­rience jusqu’à ce que l’on arrive au sommet. Je suis passée de l’ITF 25 000$ aux tour­nois WTA de haut niveau. Je dois donc apprendre qu’à partir de main­te­nant, les choses ne seront plus aussi faciles et rapides qu’a­vant. Je dois être patiente avec moi‐même et avoir la capa­cité de rester posi­tive face à d’éven­tuelles décep­tions. Je suis passée de zéro au sommet du jeu, je vais avoir besoin de temps pour m’adapter et m’ajuster à ce niveau, mais je suis convaincue que si je travaille dur, je peux le faire. Je suis dans une posi­tion privi­lé­giée et je ne pense pas que la pres­sion va m’empêcher de conti­nuer à profiter de ce sport. Je sais que je vais avoir des hauts et des bas et la clé est d’avoir la matu­rité néces­saire pour les accepter et en tirer des leçons, comme je l’ai fait ces dernières semaines. »