Emma Raducanu, qui a déclaré forfait ce samedi pour les quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros, a fait quelques confi­dences au Times. Elle a notam­ment évoqué l’exi­gence de ses parents et surtout de son père, qui l’a au début forcer à jouer au tennis.

« Mes parents ne voulaient pas que j’aie de petit ami car cela inter­fé­rait avec l’en­traî­ne­ment. Quand j’étais plus jeune, je n’avais même pas le droit de sortir avec mes copines. J’étais souvent très rancu­nière. Mais cela m’a donné confiance en moi et m’a permis de me sentir à l’aise en ma propre compa­gnie, ce qui est aussi une grande force », a raconté la lauréate de l’US Open 2021.