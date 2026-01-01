Après avoir officialiser sa venue dans le team Uniqlo aux côtés de Roger Federer, Emma a « débuté » sa saison avec une nouvelle raquette sans présenter sur son cordage le logo de la marque. Il s’agit de Yonex (NDLR : Emma semble jouer avec le modèle E‑Zone) qui depuis quelques années est devenue un must sur le tour.
Emma Raducanu 🇬🇧 with her new Yonex racket 🎾 pic.twitter.com/tQUa7K3adQ— RADUCANU 🇬🇧 UPDATES (@RaducanuEmmaFan) January 1, 2026
On se souvient que Madison Keys avait fait le même changement l’an dernier partant de Wilson pour la marque Japonaise. Le résultat avaut été immédiat puisqu’elle avait remporté le titre à l’Open d’Australie.
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 09:21