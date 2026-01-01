Après avoir offi­cia­liser sa venue dans le team Uniqlo aux côtés de Roger Federer, Emma a « débuté » sa saison avec une nouvelle raquette sans présenter sur son cordage le logo de la marque. Il s’agit de Yonex (NDLR : Emma semble jouer avec le modèle E‑Zone) qui depuis quelques années est devenue un must sur le tour.

Emma Raducanu 🇬🇧 with her new Yonex racket 🎾 pic.twitter.com/tQUa7K3adQ — RADUCANU 🇬🇧 UPDATES (@RaducanuEmmaFan) January 1, 2026

On se souvient que Madison Keys avait fait le même chan­ge­ment l’an dernier partant de Wilson pour la marque Japonaise. Le résultat avaut été immé­diat puis­qu’elle avait remporté le titre à l’Open d’Australie.