AccueilWTARaducanu opère un changement radical concernant sa raquette..
WTAEconomie

Raducanu opère un chan­ge­ment radical concer­nant sa raquette..

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

Après avoir offi­cia­liser sa venue dans le team Uniqlo aux côtés de Roger Federer, Emma a « débuté » sa saison avec une nouvelle raquette sans présenter sur son cordage le logo de la marque. Il s’agit de Yonex (NDLR : Emma semble jouer avec le modèle E‑Zone) qui depuis quelques années est devenue un must sur le tour. 

On se souvient que Madison Keys avait fait le même chan­ge­ment l’an dernier partant de Wilson pour la marque Japonaise. Le résultat avaut été immé­diat puis­qu’elle avait remporté le titre à l’Open d’Australie. 

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 09:21

Article précédent
Kafelnikov au sujet de Zverev : « Il a 28 ans main­te­nant, donc il a encore une chance mais à d’un chan­ge­ment radical, il ne pourra plus prétendre à un Grand Chelem »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.