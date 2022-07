Raducanu : « Quand j’avais cinq ou six ans, j’étais quasiment la seule fille dans la plupart de mes classes. Je restais accrochée à la clôture et me cachais derrière la jupe de ma mère »

Un mois après son élimi­na­tion au deuxième tour de Wimbledon, Emma Raducanu s’est envolée pour les États‐Unis avec l’ob­jectif de défendre son titre à l’US Open à la fin du mois (du 29 août au 11 septembre). Avant cela, la jeune britan­nique va disputer plusieurs tour­nois dont le WTA 500 de Washington dès la semaine prochaine.

Récemment, elle a accordé une inter­view au Evening Standard dans laquelle elle est reve­nues sur sa jeunesse compli­quée à cause d’une grande timi­dité et d’une haine totale de la défaite.

« Quand j’avais cinq ou six ans, j’étais quasi­ment la seule fille dans la plupart de mes classes. Je me souviens m’être accro­chée à la clôture, me cacher derrière la jupe de ma mère. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça parce que j’étais timide. Je pleu­re­rais litté­ra­le­ment sur le terrain pendant un match. »