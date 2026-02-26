Emma Raducanu est impossible à suivre.
Un mois après avoir annoncé sa séparation avec son entraîneur, Francisco Roig, l’ancien de Rafael Nadal, avec qui elle est restée à peine six mois, la joueuse britannique a décidé de rappeler Mark Petchey, l’avant dernier sur la longue liste des coachs congédiés depuis sa fameuse victoire à l’US Open 2021.
Emma will be working with Mark Petchey during Indian Wells 🎾 pic.twitter.com/5ecahs8Ohz— Raducanu News ☀️ (@RaducanuNews) February 26, 2026
Un énième choix incompréhensible de la part de l’actuelle 25e joueuse mondiale, qui semble totalement perdue dans sa manière d’orienter sa carrière, d’autant que cette « nouvelle » collaboration n’est pour l’instant prévue que pour le seul tournoi d’Indian Wells…
Publié le jeudi 26 février 2026 à 17:12