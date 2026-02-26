Emma Raducanu est impos­sible à suivre.

Un mois après avoir annoncé sa sépa­ra­tion avec son entraî­neur, Francisco Roig, l’an­cien de Rafael Nadal, avec qui elle est restée à peine six mois, la joueuse britan­nique a décidé de rappeler Mark Petchey, l’avant dernier sur la longue liste des coachs congé­diés depuis sa fameuse victoire à l’US Open 2021.

Emma will be working with Mark Petchey during Indian Wells 🎾 pic.twitter.com/5ecahs8Ohz — Raducanu News ☀️ (@RaducanuNews) February 26, 2026

Un énième choix incom­pré­hen­sible de la part de l’ac­tuelle 25e joueuse mondiale, qui semble tota­le­ment perdue dans sa manière d’orienter sa carrière, d’au­tant que cette « nouvelle » colla­bo­ra­tion n’est pour l’ins­tant prévue que pour le seul tournoi d’Indian Wells…