Alors qu’elle n’a remporté que quatre petits matchs sur 12 depuis son sacre à l’US Open 2021, Emma Raducanu commence à avoir les oreilles qui sifflent tandis qu’elle accu­mule les contrats publi­ci­taires dont le dernier en date avec Porsche.

Récemment criti­quée par l’an­cienne numéro une mondial, Kim Clijsters, ainsi que par de nombreux fans et obser­va­teurs sur les réseaux sociaux, la jeune britan­nique a tenu à se justi­fier en confé­rence de presse après une nouvelle défaite face à Siniakova à Miami.

« Peut‐être que vous voyez juste, aux nouvelles ou sur les médias sociaux, que je signe tel ou tel contrat et je pense que c’est assez trom­peur parce que je m’en­traîne cinq à six heures par jour, je suis au club 12 heures par jour. Tout d’un coup, cela se trans­forme en ‘je ne me concentre pas sur le tennis’. Je pense que c’est injuste mais c’est quelque chose que j’ai appris à gérer et à devenir un peu plus insen­sible aux bruits exté­rieurs. En fin de compte, j’ai l’im­pres­sion que mes jour­nées avec les spon­sors sont assez limi­tées. Je ne fais pas de jour­nées folles. Je fais trois, quatre jours par trimestre, donc ce n’est vrai­ment pas grand‐chose. »