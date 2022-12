À force de jeter ses diffé­rents coachs comme des vielles chaus­settes, Emma Raducanu va finir par ne plus en trouver.

Séparé de Torben Beltz en avril et de Dimitry Tursunov en octobre dernier, la lauréate surprise de l’US Open 2021 a cette fois décidé d’en­gager Sebastian Sachs, jeune entraî­neur d’une tren­taine d’an­nées ayant déjà colla­boré avec Julia Georges et Belinda Bencic.

Coach de la Suissesse lorsque celle‐ci a décroché l’or en simple aux Jeux olym­piques de Tokyo, l’en­traî­neur natif de Stuttgart aurait parti­cu­liè­re­ment impres­sionné la jeune britan­nique lors de sa période d’essai.

Il aura pour but de faire progresser Raducanu au clas­se­ment (actuelle 76e) ainsi que de rester plus de six mois à ses côtés, contrai­re­ment à ses prédécesseurs.