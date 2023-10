Emma Raducanu est ce qu’on peut appeler une « dévo­reuse » d’entraîneurs.

Depuis sa victoire surprise sur l’US Open 2021, la joueuse britan­nique en a congédié pas moins de six, dont le dernier en date, Sebastian Sachs, en juin dernier, soit une moyenne d’un coach tous les trois mois et demi.

Interrogé à ce sujet lors d’un entre­tien avec la BBC Radio 4, l’ac­tuelle 280e mondiale, blessée et basent depuis le mois d’avril, a expliqué qu’elle était en fait très exigeante avec eux.

« Je pose beau­coup de ques­tions à mes entraî­neurs. Parfois, ils n’ont pas été en mesure de répondre aux ques­tions que je leur posais et c’est peut‐être la raison pour laquelle cela s’est terminé. C’est quelque chose que j’ai toujours fait. Je continue à provo­quer, à poser des ques­tions aux entraî­neurs et à remettre en ques­tion leur façon de penser. Je ne suis pas quel­qu’un à qui vous pouvez simple­ment dire ce que je dois faire, j’ai besoin de comprendre pour­quoi et ensuite je le ferai. »