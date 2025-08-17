Moins gênée par les pépins physiques que les précédentes saisons, Emma Raducanu a trouvé de la continuité dans son jeu et enchaîne les touernois. Malgré tout, la 39e joueuse mondiale fait plus parler d’elle hors des courts que par ses performances sportives.
La conférence de presse de Cameron Norrie à Wimbledon où un journaliste lui demande s’il entretient une relation avec la Britannique, reste dans les mémoires. Dans un entretien accordé au Guardian, la championne de l’US Open 2021 est notamment revenue sur cet épisode.
« Je suppose que c’est normal, les gens sont très curieux. Je pense qu’ils sont plus intéressés par cette nouvelle que par les résultats et l’actualité du tennis. Mais je garde ma vie privée pour moi. C’est toujours amusant quand les gens essaient de découvrir quelque chose, mais j’essaie de ne pas trop y prêter attention. »
Publié le dimanche 17 août 2025 à 18:10