Moins gênée par les pépins physiques que les précé­dentes saisons, Emma Raducanu a trouvé de la conti­nuité dans son jeu et enchaîne les touer­nois. Malgré tout, la 39e joueuse mondiale fait plus parler d’elle hors des courts que par ses perfor­mances sportives.

La confé­rence de presse de Cameron Norrie à Wimbledon où un jour­na­liste lui demande s’il entre­tient une rela­tion avec la Britannique, reste dans les mémoires. Dans un entre­tien accordé au Guardian, la cham­pionne de l’US Open 2021 est notam­ment revenue sur cet épisode.

« Je suppose que c’est normal, les gens sont très curieux. Je pense qu’ils sont plus inté­ressés par cette nouvelle que par les résul­tats et l’ac­tua­lité du tennis. Mais je garde ma vie privée pour moi. C’est toujours amusant quand les gens essaient de décou­vrir quelque chose, mais j’es­saie de ne pas trop y prêter attention. »