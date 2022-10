S’exprimant à la Gazeta Sporturilor, quoti­dien sportif en Roumanie, Rasvan Itu, ancien joueur, aujourd’hui candidat à la prési­dence de la fédé­ra­tion de tennis, veut croire à une conta­mi­na­tion liée à l’alimentation.

« Je pense que la conta­mi­na­tion est égale­ment possible, en touchant un produit ou d’une autre manière. En Argentine, lorsque j’y étais en 2017–2018, la viande était conta­minée. Elle conte­nait déjà des produits « dopants » et on nous disait d’éviter le bœuf et le porc. Il y a de fortes chances qu’elle prouve son inno­cence, car Simona est une personne honnête et droite »