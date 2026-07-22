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Rennae Stubbs, coach de Serena Williams, charge Paula Badosa : « C’est une véri­table honte »

Par
Baptiste Mulatier
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Avant d’aban­donner contre l’Égyptienne Mayar Sherif en finale du WTA 250 de Iasi en Roumanie, Paula Badosa était passée dans la douleur en demi‐finales, et en frôlant même une disqualification. 

C’est en tout cas l’avis de l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, coach de Serena Williams depuis son retour, Rennae Stubbs. Dans le dernier épisode de son podcast, l’Australienne est revenue sur l’in­ci­dent survenu lors de la victoire de Badosa contre Tamara Zidansek.

Après avoir manqué un smash, l’ex‐numéro 2 mondiale avait violem­ment lancé sa raquette sous le coup de la colère, un geste que Stubbs estime tota­le­ment inacceptable.

« C’était une véri­table honte. En tant que joueuse, quand vous jetez votre raquette, tout ce qui se passe ensuite est de votre respon­sa­bi­lité, même si c’est par ‘malchance’. Du genre : ‘Oh, je ne voulais pas toucher ce truc, et puis ça a rebondi et c’est arrivé’. Tu avais le contrôle de la raquette dans ta main, et tu l’as lâchée. Tout ce qui se passe après, c’est de ta respon­sa­bi­lité. Et si la raquette atterrit dans les tribunes, tu devrais abso­lu­ment être disqua­li­fiée immé­dia­te­ment. C’est la seule façon d’y mettre un terme », a réagi Rennae Stubbs dans des propos relayés par Yahoo Sports.

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 08:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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