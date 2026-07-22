Avant d’abandonner contre l’Égyptienne Mayar Sherif en finale du WTA 250 de Iasi en Roumanie, Paula Badosa était passée dans la douleur en demi‐finales, et en frôlant même une disqualification.
C’est en tout cas l’avis de l’ancienne numéro 1 mondiale en double, coach de Serena Williams depuis son retour, Rennae Stubbs. Dans le dernier épisode de son podcast, l’Australienne est revenue sur l’incident survenu lors de la victoire de Badosa contre Tamara Zidansek.
Wow, Badosa threw her racket yesterday and was almost disqualified…— SK (@Djoko_UTD) July 20, 2026
Horrible miss and she threw out her racket…Just missed the ball kids. Today she withdrew from the final…
😬 pic.twitter.com/vZXOeHIJmb
Après avoir manqué un smash, l’ex‐numéro 2 mondiale avait violemment lancé sa raquette sous le coup de la colère, un geste que Stubbs estime totalement inacceptable.
« C’était une véritable honte. En tant que joueuse, quand vous jetez votre raquette, tout ce qui se passe ensuite est de votre responsabilité, même si c’est par ‘malchance’. Du genre : ‘Oh, je ne voulais pas toucher ce truc, et puis ça a rebondi et c’est arrivé’. Tu avais le contrôle de la raquette dans ta main, et tu l’as lâchée. Tout ce qui se passe après, c’est de ta responsabilité. Et si la raquette atterrit dans les tribunes, tu devrais absolument être disqualifiée immédiatement. C’est la seule façon d’y mettre un terme », a réagi Rennae Stubbs dans des propos relayés par Yahoo Sports.
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 08:22