Avant d’aban­donner contre l’Égyptienne Mayar Sherif en finale du WTA 250 de Iasi en Roumanie, Paula Badosa était passée dans la douleur en demi‐finales, et en frôlant même une disqualification.

C’est en tout cas l’avis de l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, coach de Serena Williams depuis son retour, Rennae Stubbs. Dans le dernier épisode de son podcast, l’Australienne est revenue sur l’in­ci­dent survenu lors de la victoire de Badosa contre Tamara Zidansek.

Wow, Badosa threw her racket yesterday and was almost disqua­li­fied…



Horrible miss and she threw out her racket…Just missed the ball kids. Today she with­drew from the final…



😬 pic.twitter.com/vZXOeHIJmb — SK (@Djoko_UTD) July 20, 2026

Après avoir manqué un smash, l’ex‐numéro 2 mondiale avait violem­ment lancé sa raquette sous le coup de la colère, un geste que Stubbs estime tota­le­ment inacceptable.

« C’était une véri­table honte. En tant que joueuse, quand vous jetez votre raquette, tout ce qui se passe ensuite est de votre respon­sa­bi­lité, même si c’est par ‘malchance’. Du genre : ‘Oh, je ne voulais pas toucher ce truc, et puis ça a rebondi et c’est arrivé’. Tu avais le contrôle de la raquette dans ta main, et tu l’as lâchée. Tout ce qui se passe après, c’est de ta respon­sa­bi­lité. Et si la raquette atterrit dans les tribunes, tu devrais abso­lu­ment être disqua­li­fiée immé­dia­te­ment. C’est la seule façon d’y mettre un terme », a réagi Rennae Stubbs dans des propos relayés par Yahoo Sports.