Critiquée aux Etats‐Unis après avoir déclaré que le public améri­cain était « le pire » dans le monde du tennis en termes de soutien, Cori Gauff a été défendue par l’an­cienne numéro 1 mondiale et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs.

@CocoGauff is lite­rally 1 of the clas­siest people our sport has to offer in so many ways. She works hard, she’s incre­dibly respectful to everyone around her, inclu­ding her oppo­nents, the media & fans etc. What she said wasn’t wrong just a truthful comment from a truthful person👌 — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) January 6, 2026

« Coco est litté­ra­le­ment l’une des personnes les plus classe que notre sport ait à offrir à bien des égards. Elle travaille dur, elle est incroya­ble­ment respec­tueuse envers tout le monde autour d’elle, y compris ses adver­saires, les médias, les fans, etc. Ce qu’elle a dit n’était pas faux, juste un commen­taire sincère de la part d’une personne sincère. »