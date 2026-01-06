AccueilWTARennae Stubbs défend Coco Gauff : "Ce qu'elle a dit n'est pas...
Rennae Stubbs défend Coco Gauff : « Ce qu’elle a dit n’est pas faux, c’est juste un commen­taire sincère de la part d’une personne sincère »

Critiquée aux Etats‐Unis après avoir déclaré que le public améri­cain était « le pire » dans le monde du tennis en termes de soutien, Cori Gauff a été défendue par l’an­cienne numéro 1 mondiale et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs. 

« Coco est litté­ra­le­ment l’une des personnes les plus classe que notre sport ait à offrir à bien des égards. Elle travaille dur, elle est incroya­ble­ment respec­tueuse envers tout le monde autour d’elle, y compris ses adver­saires, les médias, les fans, etc. Ce qu’elle a dit n’était pas faux, juste un commen­taire sincère de la part d’une personne sincère. »

