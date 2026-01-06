Critiquée aux Etats‐Unis après avoir déclaré que le public américain était « le pire » dans le monde du tennis en termes de soutien, Cori Gauff a été défendue par l’ancienne numéro 1 mondiale et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs.
@CocoGauff is literally 1 of the classiest people our sport has to offer in so many ways. She works hard, she’s incredibly respectful to everyone around her, including her opponents, the media & fans etc. What she said wasn’t wrong just a truthful comment from a truthful person👌— Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) January 6, 2026
« Coco est littéralement l’une des personnes les plus classe que notre sport ait à offrir à bien des égards. Elle travaille dur, elle est incroyablement respectueuse envers tout le monde autour d’elle, y compris ses adversaires, les médias, les fans, etc. Ce qu’elle a dit n’était pas faux, juste un commentaire sincère de la part d’une personne sincère. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 10:23