« Ces putains d’Ukrainiens », lâchait Aryna Sabalenka lors de sa défaite contre Elina Svitolina au Masters, avant d’exprimer ses regrets sur Instagram : « Mon commen­taire ne visait pas Elina. J’étais frus­trée par un petit groupe de spec­ta­teurs qui célé­braient agres­si­ve­ment mes erreurs, et j’ai réagi sous le coup de l’émotion. Cela dit, j’aurais dû gérer ma frus­tra­tion autre­ment et je présente mes excuses à toutes les personnes que j’ai offensées »

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les popos sont relayés par Tennis365, la coach de Serena Williams et ancienne numéro 1 mondiale Rennae Stubbs a vive­ment critiqué l’at­ti­tude de la Biélorusse.

« Sabalenka n’a pas remporté de tournoi depuis Miami, et main­te­nant, il y a cette polé­mique où elle s’en est prise aux spec­ta­teurs ukrai­niens dans le public. Pourquoi ces joueuses ne comprennent‐elles pas qu’il y a des caméras partout ? J’ai contacté une de mes amies qui parle russe, et elle m’a rapporté [ce qu’avait dit Sabalenka], et je me suis dit : ‘Waouh’. Il est clair qu’elle devrait être sanc­tionnée d’une amende. Une suspen­sion ? Je ne sais pas. Ce n’est pas à moi de prendre cette déci­sion. Mais au final, il y a des caméras partout. Il y a des micro­phones partout. Et quand on dispute un match de tennis en direct devant des milliers de personnes et des millions de télé­spec­ta­teurs, on ne peut pas tenir ce genre de propos et s’en tirer avec une simple tape sur les doigts. Et peu m’importe que vous soyez n° 1 mondial ou n° 100 mondial. C’est un compor­te­ment répu­gnant. Et vous savez que c’est grave quand vous devez présenter des excuses, et c’était vrai­ment grave. »