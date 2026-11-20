« Ces putains d’Ukrainiens », lâchait Aryna Sabalenka lors de sa défaite contre Elina Svitolina au Masters, avant d’exprimer ses regrets sur Instagram : « Mon commentaire ne visait pas Elina. J’étais frustrée par un petit groupe de spectateurs qui célébraient agressivement mes erreurs, et j’ai réagi sous le coup de l’émotion. Cela dit, j’aurais dû gérer ma frustration autrement et je présente mes excuses à toutes les personnes que j’ai offensées »
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les popos sont relayés par Tennis365, la coach de Serena Williams et ancienne numéro 1 mondiale Rennae Stubbs a vivement critiqué l’attitude de la Biélorusse.
« Sabalenka n’a pas remporté de tournoi depuis Miami, et maintenant, il y a cette polémique où elle s’en est prise aux spectateurs ukrainiens dans le public. Pourquoi ces joueuses ne comprennent‐elles pas qu’il y a des caméras partout ? J’ai contacté une de mes amies qui parle russe, et elle m’a rapporté [ce qu’avait dit Sabalenka], et je me suis dit : ‘Waouh’. Il est clair qu’elle devrait être sanctionnée d’une amende. Une suspension ? Je ne sais pas. Ce n’est pas à moi de prendre cette décision. Mais au final, il y a des caméras partout. Il y a des microphones partout. Et quand on dispute un match de tennis en direct devant des milliers de personnes et des millions de téléspectateurs, on ne peut pas tenir ce genre de propos et s’en tirer avec une simple tape sur les doigts. Et peu m’importe que vous soyez n° 1 mondial ou n° 100 mondial. C’est un comportement répugnant. Et vous savez que c’est grave quand vous devez présenter des excuses, et c’était vraiment grave. »
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 17:11