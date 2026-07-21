Battue par sa compa­triote Linda Noskova à Wimbledon, dans un duel 100% tchèque, Karolina Muchova a perdu sa deuxième finale de Grand Chelem après sa défaite contre Iga Swiatek à Roland‐Garros en 2023.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cienne numéro 1 mondial en double Rennae Stubbs s’est néan­moins montrée confiance pour la suite de la carrière de Muchova, qui fêtera ses 30 ans le 21 août prochain.

« La façon dont Karolina Muchova a géré cette défaite, avec la classe dont elle fait toujours preuve, sur le court comme en dehors, un discours à la fois drôle, poignant et déchi­rant, ne peut que lui valoir davan­tage de fans, tant pour son tennis que pour sa person­na­lité. Karolina rempor­tera un jour l’un de ces tour­nois du Grand Chelem. J’en suis sincè­re­ment convaincue. Et elle sera une cham­pionne très popu­laire lorsqu’elle y parviendra. »