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Rennae Stubbs : « Je suis sincè­re­ment convaincue que cette joueuse rempor­tera un jour un tournoi du Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Battue par sa compa­triote Linda Noskova à Wimbledon, dans un duel 100% tchèque, Karolina Muchova a perdu sa deuxième finale de Grand Chelem après sa défaite contre Iga Swiatek à Roland‐Garros en 2023. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cienne numéro 1 mondial en double Rennae Stubbs s’est néan­moins montrée confiance pour la suite de la carrière de Muchova, qui fêtera ses 30 ans le 21 août prochain. 

« La façon dont Karolina Muchova a géré cette défaite, avec la classe dont elle fait toujours preuve, sur le court comme en dehors, un discours à la fois drôle, poignant et déchi­rant, ne peut que lui valoir davan­tage de fans, tant pour son tennis que pour sa person­na­lité. Karolina rempor­tera un jour l’un de ces tour­nois du Grand Chelem. J’en suis sincè­re­ment convaincue. Et elle sera une cham­pionne très popu­laire lorsqu’elle y parviendra. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 13:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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