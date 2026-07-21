Battue par sa compatriote Linda Noskova à Wimbledon, dans un duel 100% tchèque, Karolina Muchova a perdu sa deuxième finale de Grand Chelem après sa défaite contre Iga Swiatek à Roland‐Garros en 2023.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancienne numéro 1 mondial en double Rennae Stubbs s’est néanmoins montrée confiance pour la suite de la carrière de Muchova, qui fêtera ses 30 ans le 21 août prochain.
« La façon dont Karolina Muchova a géré cette défaite, avec la classe dont elle fait toujours preuve, sur le court comme en dehors, un discours à la fois drôle, poignant et déchirant, ne peut que lui valoir davantage de fans, tant pour son tennis que pour sa personnalité. Karolina remportera un jour l’un de ces tournois du Grand Chelem. J’en suis sincèrement convaincue. Et elle sera une championne très populaire lorsqu’elle y parviendra. »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 13:51