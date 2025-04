Très expres­sive et bon publique, Aryna Sabalenka apporte toujours un vent de fraî­cheur dans chacune de ses prises de paroles. Dans ses défaites, la triple cham­pionne du Grand Chelem a pris l’ha­bi­tude de pointer du doigt son team avec humour.

Un compor­te­ment qui n’est pas du goût de Rennae Stubbs. Dans le dernier épisode de son podcast, The Rennae Stubbs Tennis Podcast, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double estime qu’elle devrait simple­ment arrêter.

« Il y a une chose qui commence à me fati­guer avec Aryna. Nous aimons tous la folie des discours, mais j’en ai vrai­ment assez qu’elle s’en prenne à son équipe lors­qu’elle perd avec des sarcasmes. J’en ai assez. C’est devenu ennuyeux. Il faut que ça change. Il faut remer­cier son équipe ou non, et arrêter de lui faire des reproches. Et puis elle essaie de rire alors que ce n’est pas très drôle. »