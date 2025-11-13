AccueilWTARennae Stubbs pas tendre avec Aryna Sabalenka : "Pour une joueuse aussi...
Rennae Stubbs pas tendre avec Aryna Sabalenka : « Pour une joueuse aussi domi­nante qu’elle, ne pas avoir remporté plus de titres en Grand Chelem cette année doit être très décevant »

Dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs, ex‐coach de Serena Williams, a dressé un premier bilan de la saison de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Et pour l’an­cienne joueuse austra­lienne, la Biélorusse a de quoi nourrir quelques regrets, notam­ment en Grand Chelem. 

« Mais n’ayant remporté qu’un seul titre majeur, l’US Open, je dirais qu’elle consi­dé­re­rait cette année comme un échec. Et je le dis de la manière la plus gentille qui soit, car elle a été excel­lente et constante tout au long de l’année. Je pense qu’elle était très déçue d’avoir perdu en finale de l’Open d’Australie, en demi‐finale de Wimbledon, en finale de Roland‐Garros, puis contre Rybakina lors de la finale de la WTA. Je pense que pour quel­qu’un d’aussi domi­nant qu’elle, ne pas avoir remporté plus de titres en Grand Chelem cette année doit être très déce­vant. Elle le méri­tait en quelque sorte, mais au final, si vous ne gagnez pas, vous ne le méritez pas. »

