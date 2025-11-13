Dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs, ex‐coach de Serena Williams, a dressé un premier bilan de la saison de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Et pour l’ancienne joueuse australienne, la Biélorusse a de quoi nourrir quelques regrets, notamment en Grand Chelem.
« Mais n’ayant remporté qu’un seul titre majeur, l’US Open, je dirais qu’elle considérerait cette année comme un échec. Et je le dis de la manière la plus gentille qui soit, car elle a été excellente et constante tout au long de l’année. Je pense qu’elle était très déçue d’avoir perdu en finale de l’Open d’Australie, en demi‐finale de Wimbledon, en finale de Roland‐Garros, puis contre Rybakina lors de la finale de la WTA. Je pense que pour quelqu’un d’aussi dominant qu’elle, ne pas avoir remporté plus de titres en Grand Chelem cette année doit être très décevant. Elle le méritait en quelque sorte, mais au final, si vous ne gagnez pas, vous ne le méritez pas. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 14:35