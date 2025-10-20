Après une très belle saison sur terre battue avec en point d’orgue un premier titre décroché à Roland‐Garros, Coco Gauff a ensuite eu plus de mal (éliminée dès le premier tour à Wimbledon et en huitièmes de finale à l’US Open). Souvent rattrapée par ses problèmes de doubles fautes et un coup droit parfois défaillant, l’Américaine s’est néan­moins récem­ment imposée sur le WTA 1000 de Wuhan.

Un nouveau trophée, le 11e, qui ne rassure pas forcé­ment l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, qui s’est exprimée sans langue de bois au sujet de la 3e joueuse mondiale dans le dernier épisode de son podcast.

« Elle est la joueuse ultime pour gagner de manière moche. Le problème avec une victoire moche, c’est que cela doit être stres­sant. À un moment donné, comment va‐t‐elle pouvoir encaisser des choses comme : ‘Je n’ar­rive pas à servir sur le court. Je n’ar­rive pas à frapper mon coup droit’. Je détes­te­rais entrer sur le court et savoir qu’il y a deux faiblesses si flagrantes que tout le monde connaît. Combien de joueuses du top 10 se disent : ‘J’espère réussir ce coup aujourd’hui’ ? et Coco est dans ce cas. Elle a encore commis des doubles fautes. C’était en demi‐finale et en finale, mais elle continue. Elle est diffé­rente. Je lui accorde beau­coup de crédit, je l’adore. Je ne sais pas si c’est la bonne déci­sion, car à un moment donné, lors d’un match impor­tant en tournoi majeur, est‐ce que ça va lui faire du mal ? Qu’elle n’ait pas assez travaillé sur ces points‐là. »