Condamnée à quatre ans de suspension par l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis (ITIA) pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage inopiné, Marketa Vondrousova, qui a fait appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), a l’interdiction totale de prendre part de près ou de loin à un tournoi professionnel.
Une situation difficile à gérer pour la lauréate de Wimbledon 2023 en raison de sa situation personnelle, comme l’a rappelé avec des mots forts l’ancienne numéro 1 mondiale en double et coach de Serena Williams, Rennae Stubbs.
« Pour être franche, elle a merdé. Elle a publié des messages qu’elle regrette probablement ; elle n’a pas bien géré la situation. Est‐ce que je pense qu’elle prend des substances dopantes ? Absolument pas. À mon avis, il n’y a personne qui soit plus loin de faire un truc pareil. Aucune chance. Maintenant, elle dit que c’est vraiment dur pour elle parce qu’elle sort avec un joueur de tennis (Andrew Paulson, actuel 1076e mondial) ; elle ne peut pas aller le voir, elle doit rester dans sa chambre d’hôtel ; elle ne peut même pas aller l’encourager. Elle ne peut pas aller sur les courts d’entraînement. Elle n’a pas le droit de se trouver dans l’enceinte du complexe. Elle ne peut pas aller dans un centre de tennis pour frapper des balles. Je trouve ça tout simplement ridicule, désolé. Autant la mettre en prison. Allons, les gars. Qu’est-ce qu’on fait ici ? »
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 15:45