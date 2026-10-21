Condamnée à quatre ans de suspen­sion par l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis (ITIA) pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page inopiné, Marketa Vondrousova, qui a fait appel de cette déci­sion auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), a l’in­ter­dic­tion totale de prendre part de près ou de loin à un tournoi professionnel.

Une situa­tion diffi­cile à gérer pour la lauréate de Wimbledon 2023 en raison de sa situa­tion person­nelle, comme l’a rappelé avec des mots forts l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et coach de Serena Williams, Rennae Stubbs.

« Pour être franche, elle a merdé. Elle a publié des messages qu’elle regrette proba­ble­ment ; elle n’a pas bien géré la situa­tion. Est‐ce que je pense qu’elle prend des substances dopantes ? Absolument pas. À mon avis, il n’y a personne qui soit plus loin de faire un truc pareil. Aucune chance. Maintenant, elle dit que c’est vrai­ment dur pour elle parce qu’elle sort avec un joueur de tennis (Andrew Paulson, actuel 1076e mondial) ; elle ne peut pas aller le voir, elle doit rester dans sa chambre d’hôtel ; elle ne peut même pas aller l’encourager. Elle ne peut pas aller sur les courts d’entraînement. Elle n’a pas le droit de se trouver dans l’enceinte du complexe. Elle ne peut pas aller dans un centre de tennis pour frapper des balles. Je trouve ça tout simple­ment ridi­cule, désolé. Autant la mettre en prison. Allons, les gars. Qu’est-ce qu’on fait ici ? »