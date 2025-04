Depuis son titre à Roland‐Garros en juin dernier, Iga Swiatek n’a plus réussi à mettre la main sur un trophée. Une éter­nité pour une joueuse de sa trempe. Son récent revers contre Jelena Ostapenko en quart de finale du WTA 500 de Stuttgart, sur sa surface de prédi­lec­tion, inquiète.

Si Rennae Stubbs ne se veut pas caté­go­rique, elle estime que la numéro deux mondiale doit vite renouer avec le succès, au risque que sa disette de titres se prolonge.

« J’appelle cela une plaque sur le cerveau. Lorsque vous n’avez pas confiance en vous, il y a de petites choses qui commencent à s’im­miscer dans votre cerveau et vous devez les éliminer. C’est ainsi qu’il faut s’at­ta­quer à la rencontre entre Iga et Ostapenko d’une manière ou d’une autre. Mais c’est en grande partie parce qu’elle a main­te­nant ce senti­ment de peur : « Je ne gagne pas, je ne gagne pas sur la terre battue, qu’est‐ce qui m’ar­rive ? Qu’est‐ce qui m’ar­rive ? » Et donc, est‐ce qu’il y a de l’in­quié­tude ? Absolument, je pense qu’il y a un peu d’in­quié­tude. Peut‐elle se reprendre et redresser la barre à Madrid, à Rome et en France ? C’est certain. Mais si ce n’est pas le cas, oui, je m’in­quiète pour son moral à l’avenir, car son jeu est telle­ment basé sur la confiance », analyse l’an­cienne numéro un mondiale en double, dans des propos rapportés par Tennis up to date.