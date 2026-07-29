Connu pour son franc‐parler et ses avis tranchés, Rennae Stubbs n’a pas trahi sa réputation lors de de la dernière émission de podcast.
L’ancienne numéro 1 mondiale en double et actuelle coach de Serena Williams a en effet estimé qu’Alexandra Eala (21 ans, 28e mondiale), l’une des joueuses les plus suivies et appréciées du circuit WTA, n’avait tout simplement pas les moyens de remporter un tournoi du Grand Chelem en l’état actuel.
« Le service d’Eala ne lui permettra jamais de remporter un Grand Chelem », a‑t‐elle déclaré dans « The Rennae Stubbs Tennis Podcast ». « Je sais que certains disaient la même chose d’Angie Kerber, mais je pense vraiment que c’est ce qui la freine. Je pense que c’est aussi ce qui empêche Jessica Pegula de remporter un Grand Chelem. Son deuxième service est très vulnérable face aux joueuses qui frappent fort. J’espère qu’elle en remportera un un jour, mais je n’y crois pas vraiment. »
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 14:14