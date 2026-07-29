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Rennae Stubbs très honnête avec une joueuse dont tout le monde parle : « Son service ne lui permettra jamais de remporter un Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Connu pour son franc‐parler et ses avis tran­chés, Rennae Stubbs n’a pas trahi sa répu­ta­tion lors de de la dernière émis­sion de podcast.

L’ancienne numéro 1 mondiale en double et actuelle coach de Serena Williams a en effet estimé qu’Alexandra Eala (21 ans, 28e mondiale), l’une des joueuses les plus suivies et appré­ciées du circuit WTA, n’avait tout simple­ment pas les moyens de remporter un tournoi du Grand Chelem en l’état actuel. 

« Le service d’Eala ne lui permettra jamais de remporter un Grand Chelem », a‑t‐elle déclaré dans « The Rennae Stubbs Tennis Podcast ». « Je sais que certains disaient la même chose d’Angie Kerber, mais je pense vrai­ment que c’est ce qui la freine. Je pense que c’est aussi ce qui empêche Jessica Pegula de remporter un Grand Chelem. Son deuxième service est très vulné­rable face aux joueuses qui frappent fort. J’espère qu’elle en rempor­tera un un jour, mais je n’y crois pas vraiment. »

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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