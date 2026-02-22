Alors que ce n’était qu’une simple rumeur il y a encore quelques jours, c’est depuis presque devenu une réalité.
Si Serena Williams, qui s’est récemment filmée à l’entraînement, n’a toujours pas confirmé l’information de son prochain grand retour sur les courts, son ancien mentor, Rick Macci, a d’une certaine manière craché le morceau chez nos confrères de L’Équipe.
Selon lui, le come‐back de la femme aux 23 titres du Grand Chelem en simple est une réalité. Et on a quand même hâte de voir cela alors qu’elle a 44 ans et qu’elle n’a plus joué en compétition depuis septembre 2022.
« Elle s’entraîne avec plein de sparrings. Elle a aussi joué avec Alycia Parks, une bonne amie à elle qui habite le sud de la Floride », a déclaré Rick Macci. « Si elle ne pensait pas pouvoir rivaliser avec les meilleures et gagner des matches, elle ne le ferait pas. C’est certain, elle va replonger dans la compétition. Donc je n’ai aucun doute là‐dessus. J’ai toujours pensé qu’elle reviendrait de temps en temps faire une apparition avec Venus en double. Même aujourd’hui, à son âge, elle peut servir à plus de 190 km/h. Et on sait tous qu’elle possède le meilleur service de l’histoire du tennis féminin. Ça va beaucoup l’aider. Et puis, ses adversaires vont affronter Serena. »
dimanche 22 février 2026 à 12:52