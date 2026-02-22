Alors que ce n’était qu’une simple rumeur il y a encore quelques jours, c’est depuis presque devenu une réalité.

Si Serena Williams, qui s’est récem­ment filmée à l’en­traî­ne­ment, n’a toujours pas confirmé l’in­for­ma­tion de son prochain grand retour sur les courts, son ancien mentor, Rick Macci, a d’une certaine manière craché le morceau chez nos confrères de L’Équipe.

Selon lui, le come‐back de la femme aux 23 titres du Grand Chelem en simple est une réalité. Et on a quand même hâte de voir cela alors qu’elle a 44 ans et qu’elle n’a plus joué en compé­ti­tion depuis septembre 2022.

« Elle s’en­traîne avec plein de spar­rings. Elle a aussi joué avec Alycia Parks, une bonne amie à elle qui habite le sud de la Floride », a déclaré Rick Macci. « Si elle ne pensait pas pouvoir riva­liser avec les meilleures et gagner des matches, elle ne le ferait pas. C’est certain, elle va replonger dans la compé­ti­tion. Donc je n’ai aucun doute là‐dessus. J’ai toujours pensé qu’elle revien­drait de temps en temps faire une appa­ri­tion avec Venus en double. Même aujourd’hui, à son âge, elle peut servir à plus de 190 km/h. Et on sait tous qu’elle possède le meilleur service de l’his­toire du tennis féminin. Ça va beau­coup l’aider. Et puis, ses adver­saires vont affronter Serena. »