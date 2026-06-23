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Rick Macci, ancien entraî­neur des soeurs Williams : « Serena revient jouer pour une seule et unique raison »

Par
Thomas S
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Notamment célèbre pour avoir entraîné Serena et Venus Williams lors­qu’elles étaient encore enfants, Rick Macci s’est forcé­ment exprimé après l’in­vi­ta­tion accordée par Wimbledon à Serena Williams pour le tournoi de simple.

Et le tech­ni­cien améri­cain croit savoir ce qui guide et anime son ancienne joueuse ; qui aura bientôt 45 ans. 

« Serena joue pour une seule et unique raison : elle a la compé­ti­ti­vité dans le sang. Elle est diffé­rente de tous les autres athlètes dès qu’elle tient sa raquette, et elle se donne à fond pour gagner. Elle va disputer le reste de l’année sans aucune crainte et remporter des matchs par vagues. Elle dispose toujours d’un service précis et puis­sant, même si ce n’est peut‐être plus tout à fait la même chose, mais le tennis redé­couvre ainsi le sport que la « comète de Compton » avait dominé. »

Publié le mardi 23 juin 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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