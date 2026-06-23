Notamment célèbre pour avoir entraîné Serena et Venus Williams lors­qu’elles étaient encore enfants, Rick Macci s’est forcé­ment exprimé après l’in­vi­ta­tion accordée par Wimbledon à Serena Williams pour le tournoi de simple.

Et le tech­ni­cien améri­cain croit savoir ce qui guide et anime son ancienne joueuse ; qui aura bientôt 45 ans.

Serena is playing for one reason only. She has it inside her to Compete. She is wired different than any athlete to hold the stick and she is all in to win. She will play the rest of the year with no fear and win matches in patches. She still has a huge accu­rate serve and… — Rick Macci (@RickMacci) June 22, 2026

« Serena joue pour une seule et unique raison : elle a la compé­ti­ti­vité dans le sang. Elle est diffé­rente de tous les autres athlètes dès qu’elle tient sa raquette, et elle se donne à fond pour gagner. Elle va disputer le reste de l’année sans aucune crainte et remporter des matchs par vagues. Elle dispose toujours d’un service précis et puis­sant, même si ce n’est peut‐être plus tout à fait la même chose, mais le tennis redé­couvre ainsi le sport que la « comète de Compton » avait dominé. »