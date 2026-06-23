Notamment célèbre pour avoir entraîné Serena et Venus Williams lorsqu’elles étaient encore enfants, Rick Macci s’est forcément exprimé après l’invitation accordée par Wimbledon à Serena Williams pour le tournoi de simple.
Et le technicien américain croit savoir ce qui guide et anime son ancienne joueuse ; qui aura bientôt 45 ans.
Serena is playing for one reason only. She has it inside her to Compete. She is wired different than any athlete to hold the stick and she is all in to win. She will play the rest of the year with no fear and win matches in patches. She still has a huge accurate serve and…— Rick Macci (@RickMacci) June 22, 2026
« Serena joue pour une seule et unique raison : elle a la compétitivité dans le sang. Elle est différente de tous les autres athlètes dès qu’elle tient sa raquette, et elle se donne à fond pour gagner. Elle va disputer le reste de l’année sans aucune crainte et remporter des matchs par vagues. Elle dispose toujours d’un service précis et puissant, même si ce n’est peut‐être plus tout à fait la même chose, mais le tennis redécouvre ainsi le sport que la « comète de Compton » avait dominé. »
Publié le mardi 23 juin 2026 à 13:13