Enceinte, Naomi Osaka a quitté le circuit WTA pendant de long mois. En raison de sa gros­sesse, la Japonaise n’a pas joué un seul match depuis septembre 2022.

L’ancien entraî­neur des soeurs Williams, Rick Macci, s’est montré plutôt confiant pour Naomi Osaka dans une inter­view accordée à un Tennis Infinity.

« Je sais que lorsque vous dispa­raissez de la tournée profes­sion­nelle et que vous allez avoir un bébé, tout le monde vous radie. Mais écoutez, Osaka a quatre Grands Chelems dans sa poche et elle a une puis­sance de feu. Elle a un excellent service, elle est solide sur le terrain, c’est une grande athlète. Vous ne perdez pas le talent et vous ne perdez pas la capa­cité, vous perdez un peu de confiance et de forme physique. Je prédis d’ici la fin de 2024 qu’Osaka reviendra dans le top 10 ! »