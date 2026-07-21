Nous sommes le 12 septembre 2021 et Emma Raducanu vient, à la surprise géné­rale, de remporter l’US Open. Un titre qui aurait dû en appeler beau­coup d’autres sauf que presque cinq ans plus tard, le palmarès de la joueuse britan­nique n’a toujours pas évolué.

Une anomalie causée par un nombre impres­sion­nant de bles­sures, mais pas que.

Pour Rick Macci, ancien mentor des soeurs Williams, l’ac­tuelle 37e joueuse mondiale n’au­rait jamais dû se séparer de son entraî­neur de l’époque, Andrew Richardson, qu’elle a fina­le­ment décidé de rappeler au sein de son staff il y a quelques semaines.

Une déci­sion certai­ne­ment motivée par des consi­dé­ra­tions qui n’ont rien à avoir avec le tennis.

« Oui, ça n’avait aucun sens à l’époque, et je l’ai dit à tout le monde. Mais quand on accède à la célé­brité et à la fortune… Je ne sais pas si c’est vrai­ment sa déci­sion à cet âge‐là. Il y a des agents qui s’en mêlent, il y a les parents qui s’en mêlent, et ils pensent que l’herbe est plus verte ailleurs… et ça est devenu un peu plus glis­sant. C’est à double tran­chant. Parfois, une voix diffé­rente peut être béné­fique. Tout dépend de qui la fait entendre. C’est vrai­ment délicat. Il n’y a donc aucune raison pour qu’elle (Raducanu) change radi­ca­le­ment de cap et enchaîne les entraî­neurs. Je n’ai jamais vrai­ment compris toute cette situa­tion. Mais son meilleur entraî­neur, celui qui détient toutes les réponses, c’est celui qu’elle voit dans le miroir. »