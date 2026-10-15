Rick Macci ne manque jamais une occasion de commenter l’actualité tennistique, notamment lorsqu’il s’agit d’évoquer les grands champions qui traversent une période difficile, comme c’est actuellement le cas d’Aryna Sabalenka.
En effet, la Biélorusse, désormais numéro deux mondiale, connaît une saison particulièrement compliquée, l’une de ses moins réussies depuis 2020, notamment en raison de son absence de titre en Grand Chelem.
Mais pour le célèbre entraîneur américain, qui a notamment travaillé avec les sœurs Williams, il ne s’agit que d’un passage à vide. Convaincu que la puissance de frappe de Sabalenka reste l’une de ses plus grandes armes, il estime qu’elle possède toutes les qualités nécessaires pour retrouver les sommets.
« Sabalenka s’en sortira. Elle possède une puissance de frappe bien trop importante pour se faire éliminer aussi facilement. Cependant, avec son genou légèrement douloureux, ses difficultés de déplacement pourraient également précipiter son élimination. Elle devrait revenir encore plus forte en 2027 et je suis prêt à parier qu’elle remportera un nouveau titre du Grand Chelem », a déclaré Rick Macci.
Un pronostic optimiste de la part du technicien américain, qui ne semble absolument pas inquiet pour l’avenir de la Biélorusse.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 08:44