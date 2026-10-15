Rick Macci ne manque jamais une occa­sion de commenter l’actualité tennis­tique, notam­ment lorsqu’il s’agit d’évoquer les grands cham­pions qui traversent une période diffi­cile, comme c’est actuel­le­ment le cas d’Aryna Sabalenka.

En effet, la Biélorusse, désor­mais numéro deux mondiale, connaît une saison parti­cu­liè­re­ment compli­quée, l’une de ses moins réus­sies depuis 2020, notam­ment en raison de son absence de titre en Grand Chelem.

Mais pour le célèbre entraî­neur améri­cain, qui a notam­ment travaillé avec les sœurs Williams, il ne s’agit que d’un passage à vide. Convaincu que la puis­sance de frappe de Sabalenka reste l’une de ses plus grandes armes, il estime qu’elle possède toutes les qualités néces­saires pour retrouver les sommets.

Sabalenka will be fine. She has to much fire­power to keep going for an early shower. Now with the knee a little sore her mobi­lity will also push her out the door. 2027 she should come back stronger and my wager is she will win another major.@WTA — Rick Macci (@RickMacci) October 15, 2026

« Sabalenka s’en sortira. Elle possède une puis­sance de frappe bien trop impor­tante pour se faire éliminer aussi faci­le­ment. Cependant, avec son genou légè­re­ment doulou­reux, ses diffi­cultés de dépla­ce­ment pour­raient égale­ment préci­piter son élimi­na­tion. Elle devrait revenir encore plus forte en 2027 et je suis prêt à parier qu’elle rempor­tera un nouveau titre du Grand Chelem », a déclaré Rick Macci.

Un pronostic opti­miste de la part du tech­ni­cien améri­cain, qui ne semble abso­lu­ment pas inquiet pour l’avenir de la Biélorusse.