Rick Macci sait de quoi il parle lors­qu’il évoque le très haut niveau. Véritable réfé­rence dans le monde du tennis, l’Américain a notam­ment contribué à l’éclo­sion des sœurs Williams et a entraîné plusieurs cham­pions de renom, parmi lesquels Serena Williams, Venus Williams, Jennifer Capriati, Maria Sharapova ou encore Andy Roddick.

Interrogé par nos confrères de Tennis365, le tech­ni­cien améri­cain a affiché toute sa confiance envers Emma Raducanu. Selon lui, la Britannique n’a rien perdu de son immense talent. Il estime qu’elle doit avant tout retrouver de la confiance pour être en mesure d’ex­primer à nouveau son meilleur tennis et retrouver les sommets du circuit.

« Emma est une joueuse du Top 10 en termes de talent, il n’y a aucun doute là‐dessus. Mais le talent, à lui seul, ne suffit pas pour inté­grer le Top 10. Tout dépend de la manière dont on se bat et dont on aborde chaque match. Ces derniers temps, elle a connu des hauts et des bas assez marqués. Mais tout s’ar­rête seule­ment lorsque l’on aban­donne, et j’es­père qu’elle conti­nuera à travailler sans relâche. Je ne doute pas une seule seconde qu’elle puisse retrouver le Top 10 et se battre à nouveau pour remporter des titres du Grand Chelem. Le reste ne dépend que d’elle. Je suis convaincu qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir » a déclaré Rick Macci.