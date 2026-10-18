Grand obser­va­teur du circuit masculin, Rick Macci est égale­ment un grand suiveur du circuit féminin où il a officié pendant de longues années en tant que coach des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore de Jennifer Capriati.

Récemment, le tech­ni­cien améri­cain a jeté son dévolu sur Mirra Andreeva pour devenir la prochaine numéro 1 mondiale.

Andreeva is the chosen one with probably the most upside moving forward on the tour. Her game is more complete her court sense elite and her move­ment is a cut above which gives options to love. Her ability to remember to forget and move on is night and day and that why the Russian Rabbit will visit number one and for many weeks stay.@WTA — Rick Macci (@RickMacci) October 17, 2026

« Andreeva est l’élue qui présente sans doute le plus grand poten­tiel pour l’avenir sur le circuit. Son jeu est plus complet, son sens du jeu est excep­tionnel et ses dépla­ce­ments sont d’un niveau supé­rieur, ce qui lui offre de nombreuses options pour remporter le match. Sa capa­cité à tirer les leçons du passé et à aller de l’avant est sans pareille, et c’est pour­quoi le « Lapin russe » atteindra la première place et s’y main­tiendra pendant de nombreuses semaines. »