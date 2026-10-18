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Rick Macci désigne la future numéro 1 mondiale : « C’est la joueuse qui présente le plus grand poten­tiel pour l’avenir sur le circuit »

Par
Thomas S
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Grand obser­va­teur du circuit masculin, Rick Macci est égale­ment un grand suiveur du circuit féminin où il a officié pendant de longues années en tant que coach des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore de Jennifer Capriati. 

Récemment, le tech­ni­cien améri­cain a jeté son dévolu sur Mirra Andreeva pour devenir la prochaine numéro 1 mondiale. 

« Andreeva est l’élue qui présente sans doute le plus grand poten­tiel pour l’avenir sur le circuit. Son jeu est plus complet, son sens du jeu est excep­tionnel et ses dépla­ce­ments sont d’un niveau supé­rieur, ce qui lui offre de nombreuses options pour remporter le match. Sa capa­cité à tirer les leçons du passé et à aller de l’avant est sans pareille, et c’est pour­quoi le « Lapin russe » atteindra la première place et s’y main­tiendra pendant de nombreuses semaines. »

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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