Quand on a entraîné les soeurs williams on sait de quoi on parle. L’Américain en profite aussi pour lâcher une petite « banane » à Patrick Mouratoglou ce qui est pas très fair play car le Tricolore n’a pas fait un mauvais « boulot »
Osaka has the 3 tasty items on the tennis menu as weapons. Forehand backhand serve. She has been a multiple grand slam champion and so the mental fiber is in her. Now she has a totally different concept of court position shot selection and with the coaching change she found the…— Rick Macci (@RickMacci) December 30, 2025
« Osaka possède les 3 éléments savoureux du menu de tennis comme armes. Coup droit, revers, service. Elle a été une multiple championne de Grand Chelem et donc la fibre mentale est en elle. Maintenant, elle a un concept totalement différent de positionnement sur le court, de sélection des coups et avec le changement de coach, elle a trouvé la distance et l’année prochaine, de nombreux adversaires auront peur »
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 12:45