Rick Macci désigne la joueuse qui va tout casser en 2026 : « Elle possède les 3 éléments savou­reux du menu de tennis comme armes. Coup droit, revers, service »

Quand on a entraîné les soeurs williams on sait de quoi on parle. L’Américain en profite aussi pour lâcher une petite « banane » à Patrick Mouratoglou ce qui est pas très fair play car le Tricolore n’a pas fait un mauvais « boulot »

« Osaka possède les 3 éléments savou­reux du menu de tennis comme armes. Coup droit, revers, service. Elle a été une multiple cham­pionne de Grand Chelem et donc la fibre mentale est en elle. Maintenant, elle a un concept tota­le­ment diffé­rent de posi­tion­ne­ment sur le court, de sélec­tion des coups et avec le chan­ge­ment de coach, elle a trouvé la distance et l’année prochaine, de nombreux adver­saires auront peur »

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 12:45

