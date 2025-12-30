Quand on a entraîné les soeurs williams on sait de quoi on parle. L’Américain en profite aussi pour lâcher une petite « banane » à Patrick Mouratoglou ce qui est pas très fair play car le Tricolore n’a pas fait un mauvais « boulot »

Osaka has the 3 tasty items on the tennis menu as weapons. Forehand back­hand serve. She has been a multiple grand slam cham­pion and so the mental fiber is in her. Now she has a totally different concept of court posi­tion shot selec­tion and with the coaching change she found the… — Rick Macci (@RickMacci) December 30, 2025

« Osaka possède les 3 éléments savou­reux du menu de tennis comme armes. Coup droit, revers, service. Elle a été une multiple cham­pionne de Grand Chelem et donc la fibre mentale est en elle. Maintenant, elle a un concept tota­le­ment diffé­rent de posi­tion­ne­ment sur le court, de sélec­tion des coups et avec le chan­ge­ment de coach, elle a trouvé la distance et l’année prochaine, de nombreux adver­saires auront peur »