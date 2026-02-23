Nos confrères de l’Equipe ont inter­rogé Rick Macci, le coach histo­riques des soeurs williams. Pour lui, Serena va revenir c’est évident. Forcément, il se réjouit de ce retour. Un come‐back qui va faire du bien au tennis selon lui.

« On voit de plus en plus d’ath­lètes être encore compé­ti­tifs en fin de tren­taine voire en début de quaran­taine, comme LeBron James ou Tom Brady. Ne sous‐estimez jamais Serena ! Ni Venus, d’ailleurs. Elles pour­ront conti­nuer à jouer en double où les dépla­ce­ments sont moins violents et la pres­sion mentale moins forte. De toute façon, c’est elle qui déci­dera. C’est formi­dable pour le tennis qu’elle revienne, peu importe combien de temps. Serena est l’une des plus grandes compé­ti­trices que le sport ait connues. C’est pour ça qu’elle veut revenir : elle pense pouvoir se battre pour les Grands Chelems. Ça serait fou pour n’im­porte qui, à son âge et dans sa situa­tion. Pas pour Serena. »

Tout au long de l’en­tre­tien, Rick est caté­go­rique, il sait qu’elle va revenir d’au­tant qu’il a beau­coup d’in­for­ma­tions sur ces « acti­vités » tennis, quand et où elle s’entraine.