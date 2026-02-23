Nos confrères de l’Equipe ont interrogé Rick Macci, le coach historiques des soeurs williams. Pour lui, Serena va revenir c’est évident. Forcément, il se réjouit de ce retour. Un come‐back qui va faire du bien au tennis selon lui.
« On voit de plus en plus d’athlètes être encore compétitifs en fin de trentaine voire en début de quarantaine, comme LeBron James ou Tom Brady. Ne sous‐estimez jamais Serena ! Ni Venus, d’ailleurs. Elles pourront continuer à jouer en double où les déplacements sont moins violents et la pression mentale moins forte. De toute façon, c’est elle qui décidera. C’est formidable pour le tennis qu’elle revienne, peu importe combien de temps. Serena est l’une des plus grandes compétitrices que le sport ait connues. C’est pour ça qu’elle veut revenir : elle pense pouvoir se battre pour les Grands Chelems. Ça serait fou pour n’importe qui, à son âge et dans sa situation. Pas pour Serena. »
Tout au long de l’entretien, Rick est catégorique, il sait qu’elle va revenir d’autant qu’il a beaucoup d’informations sur ces « activités » tennis, quand et où elle s’entraine.
Publié le lundi 23 février 2026 à 08:10