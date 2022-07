Alors que Serena Williams s’ali­gnera sur les tour­nois de Toronto et Cincinnati avant de disputer l’US Open fin août, son ancien entraî­neur, Rick Macci, s’est légè­re­ment enflammé au cours d’une inter­view accordée à Tennis Infinity.

Le coach améri­cain a effet prétendu que l’Américaine pour­rait très bien, si elle le voulait, rede­venir numéro une mondiale. Ce qui paraît assez farfelu alors que Serena est depuis devenu maman et qu’elle n’a plus du tout la même condi­tion physique qu’il y a encore quelques années.

« Si elle veut le faire, elle doit s’en­gager à fond et se mettre dans une forme extra­or­di­naire. On ne perd pas son talent, mais sa forme physique. Puis on retrouve la confiance une fois qu’on commence à jouer des matchs. Elle doit juste se plonger et s’ha­bi­tuer à gagner et à perdre. Je sais que Serena a d’autres prio­rités dans sa vie, elle est main­te­nant une mère. Mais si elle veut le faire, à 100%, elle peut revenir. Et je pense qu’elle pour­rait non seule­ment gagner un Grand Chelem, mais aussi rede­venir numéro une mondiale si elle le voulait, mais c’est une ques­tion à laquelle elle seule peut répondre. »