Toujours autant attentif à ce qu’il se passe dans le tennis féminin, même s’il n’a plus coaché depuis des années, Rick Macci, ancien entraî­neur des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick, a forcé­ment eu quelques mots pour celle dont toute le monde parle depuis quelque semaines : Alexandra Eala.

Et le tech­ni­cien améri­cain voit grand pour la jeune philip­pine, mais à une condition…

The best thing about the Philippine Machine and her game is she can improve a lot. Her move­ment if you can exploit it will never be the main calling card but she can mask it with her lethal strikes off both wings. The serve is still not even in the neigh­bo­rhood with being close… — Rick Macci (@RickMacci) August 9, 2026

« Ce qu’il y a de mieux chez « Philippine Machine » et dans son jeu, c’est qu’elle peut encore beau­coup progresser. Si l’on parvient à exploiter ses faiblesses au niveau des dépla­ce­ments, ceux‐ci ne consti­tue­ront jamais son prin­cipal atout, mais elle parvient à les masquer grâce à ses frappes redou­tables des deux côtés du court. Son service est encore loin d’être, ne serait‐ce que de loin, biomé­ca­ni­que­ment correct. On lui a appris à être fluide, détendue, décon­tractée et libre, ce qui est formi­dable, mais la raquette entre dans le mouve­ment de recul 100 % trop tôt, avant même que les jambes ne four­nissent la puis­sance néces­saire. Le service est un mouve­ment contre‐intuitif impli­quant les jambes et le bras, et même si, d’un point de vue esthé­tique, cela semble correct, le concept dans son ensemble est inversé. Si elle arrive à tota­le­ment changer cela, on pour­rait bien, un jour, la voir devenir numéro 1 mondiale. »