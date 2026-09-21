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Rick Macci voit dans le futur : « Je pense que ces deux joueuses fini­ront par devenir numéro 1 et 2 mondiales »

Par
Antoine Trupiano
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Rick Macci adore commenter l’actualité tennis­tique sur les réseaux sociaux et, s’il peut parfois s’emballer, il se trompe fina­le­ment assez rare­ment lorsque l’on revient sur certaines de ses décla­ra­tions récentes.

Fin connais­seur du circuit féminin, lui qui a notam­ment formé les sœurs Williams, l’Américain a expliqué ce matin sur son compte X comment il imagi­nait l’avenir de la WTA.

Selon lui, la nouvelle géné­ra­tion devrait progres­si­ve­ment prendre le pouvoir, avec Coco Gauff et Mirra Andreeva promises aux toutes premières places mondiales. Mais il estime égale­ment qu’Aryna Sabalenka et Elena Rybakina reste­ront extrê­me­ment dange­reuses grâce à leur puis­sance et à leur vitesse de frappe.

« Je pense que Gauff et Andreeva fini­ront par devenir numéro une et numéro deux mondiales. Mais Rybakina et Sabalenka ont une puis­sance de frappe suffi­sante pour renvoyer n’importe quelle joueuse très vite aux vestiaires.Elles seront dans le coup pendant encore de nombreuses années et peuvent même fran­chir un nouveau cap, mais cela dépendra surtout de ce qui se passe dans leur tête » a déclaré le coach Américain. 

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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