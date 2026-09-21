Rick Macci adore commenter l’actualité tennistique sur les réseaux sociaux et, s’il peut parfois s’emballer, il se trompe finalement assez rarement lorsque l’on revient sur certaines de ses déclarations récentes.
Fin connaisseur du circuit féminin, lui qui a notamment formé les sœurs Williams, l’Américain a expliqué ce matin sur son compte X comment il imaginait l’avenir de la WTA.
Selon lui, la nouvelle génération devrait progressivement prendre le pouvoir, avec Coco Gauff et Mirra Andreeva promises aux toutes premières places mondiales. Mais il estime également qu’Aryna Sabalenka et Elena Rybakina resteront extrêmement dangereuses grâce à leur puissance et à leur vitesse de frappe.
« Je pense que Gauff et Andreeva finiront par devenir numéro une et numéro deux mondiales. Mais Rybakina et Sabalenka ont une puissance de frappe suffisante pour renvoyer n’importe quelle joueuse très vite aux vestiaires.Elles seront dans le coup pendant encore de nombreuses années et peuvent même franchir un nouveau cap, mais cela dépendra surtout de ce qui se passe dans leur tête » a déclaré le coach Américain.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 11:55