Rick Macci adore commenter l’actualité tennis­tique sur les réseaux sociaux et, s’il peut parfois s’emballer, il se trompe fina­le­ment assez rare­ment lorsque l’on revient sur certaines de ses décla­ra­tions récentes.

Fin connais­seur du circuit féminin, lui qui a notam­ment formé les sœurs Williams, l’Américain a expliqué ce matin sur son compte X comment il imagi­nait l’avenir de la WTA.

Selon lui, la nouvelle géné­ra­tion devrait progres­si­ve­ment prendre le pouvoir, avec Coco Gauff et Mirra Andreeva promises aux toutes premières places mondiales. Mais il estime égale­ment qu’Aryna Sabalenka et Elena Rybakina reste­ront extrê­me­ment dange­reuses grâce à leur puis­sance et à leur vitesse de frappe.

Look for Gauff Andreeva even­tually being one and two in the world. But Rybakina and Sabalenka have the fire­power to keep sending any player for an early shower.They are going to be in the mix for many years and could go to another level but that depends on what is going on… — Rick Macci (@RickMacci) September 21, 2026

« Je pense que Gauff et Andreeva fini­ront par devenir numéro une et numéro deux mondiales. Mais Rybakina et Sabalenka ont une puis­sance de frappe suffi­sante pour renvoyer n’importe quelle joueuse très vite aux vestiaires.Elles seront dans le coup pendant encore de nombreuses années et peuvent même fran­chir un nouveau cap, mais cela dépendra surtout de ce qui se passe dans leur tête » a déclaré le coach Américain.